Carne wagyu e cioccolato rosa, il menù della notte degli Oscar

Roma, (askanews) - É una serata speciale quella degli Oscar e quest'anno per la 90esima edizione dei premi dell'Academy tutto deve essere ancora più speciale. Agli ospiti della cerimonia vengono servite prelibatezze gourmet e ingredienti di primissima scelta, da accompagnare con cocktail creativi. Il tutto, naturalmente, a tema Oscar, con tartine e cioccolatini a forma di statuetta e stelle dolci e salate.

Ma quest'anno in menu anche carne wagyu, il pregiato manzo giapponese, tenerissimo e "marmorizzato", tortino di pollo al tartufo nero e cioccolato rosa con panna e fragole. Tutto deve essere speciale.

"Questa è una mousse di lamponi racchiusa in una sfera di zucchero - fa vedere il super-chef Wolfgang Puck - incuriosisce, non si capisce cosa ci sia dentro, bisogna romperla col cucchiaio per scoprirlo e poi all'interno trovi una deliziosa mousse con lamponi freschi".

La cucina e il servizio sono organizzatissimi: "Dobbiamo servire anche singoli piatti come questo - spiega un dei ragazzi del catering - 17mila porzioni in due ore e mezza. Gli antipasti arrivano su vassoi singoli, 20mila in due ore e mezza. É un gran caos molto ben organizzato, ma è divertente".

"Molti vengono da tre settimane, due mesi di dieta per perdere peso per gli Oscar, e quando arrivano qui vogliono mangiare un po' di più. Vogliono cibo che li appaghi, sono affamati, un muffin caldo, formaggio ottimo, champagne di qualità, caviale e patate al forno, è questo il genere di cose che si aspettano".