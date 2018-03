Contri: quando le fake news fanno male alla salute

Milano, (askanews) - Spot & Social, di Alberto Contri - Oramai siamo sempre più spesso colpiti e tratti in inganno da "fake news": in particolare a proposito di consigli di salute, benessere e alimentazione, che assai spesso sono campati per aria o basati su assurde credenze. Ecco perché un gruppo di ricercatori, che si chiama Frascati Scienza, ha deciso di produrre un video per il web nel quale, tramite il linguaggio dell'ironia, intende far capire quante stupidaggini girano in rete, e quanto sia importante rivolgersi alle fonti corrette.

Con lo stesso linguaggio è stato prodotto un video, sempre destinato a circolare in rete, realizzato dall'Istituto Superiore di Sanità. Nella clip, con analogo linguaggio divertente, si parla di medicina di genere, spiegando che i sintomi di alcune malattie si manifestano in maniera diversa nell'uomo e nella donna. È importante rilevare che per la prima volta un ente pubblico di questa importanza ha realizzato un progetto di comunicazione per il pubblico secondo i criteri della migliore comunicazione sociale internazionale.