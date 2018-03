Febbre da Oscar, la diretta da Los Angeles su Sky Cinema e TV8

Roma, (askanews) - Sarà trasmesso nella notte tra il 4 e il 5 marzo su Sky Cinema e TV8 in diretta e in esclusiva l'evento cinematografico più atteso dell'anno. L'appuntamento con la 90° edizione degli Academy Awards è alle 22.50 su Sky Cinema Oscar HD e in chiaro su TV8, con il red carpet e tutte le premiazioni. Guillermo del Toro arriverà al Dolby Theatre di Los Angeles forte delle 13 candidature per il suo romantico fantasy "The shape of water", ma la concorrenza di "Dunkirk" e "Tre manifesti a Ebbing Missouri" è forte. Qualche sorpresa potrebbe arrivare anche da "Ladybird" di Greta Gerwig, vincitore di due Golden Globe e candidato a 5 statuette. L'Italia ovviamente tiferà per Luca Guadagnino che sarà tra i protagonisti dell'evento con le quattro nomination al suo "Chiamami col tuo nome".

Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l'intera serata dagli studi di Sky insieme a Gianni Canova e Denise Negri. A commentare l'evento ci saranno anche Diletta Leotta e le tre conduttrici del programma "Cinepop": Sarah Felberbaum, Serena Rossi e Christiane Filangieri. Per l'intera giornata di domenica 4 marzo la programmazione di Sky Cinema Oscar HD sarà dedicata ai film premiati nell'edizione 2017, mentre la notte delle stelle di Hollywood sarà riproposta integralmente lunedì 5 marzo dalle 10.20.