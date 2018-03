Grasso chiude campagna Leu a Palermo: "Noi argine ai populismi"

Palermo, (askanews) - Ha scelto la sua Palermo il presidente del Senato Pietro Grasso per chiudere la campagna elettorale di Liberi e Uguali (Leu). Grasso, accompagnato dalla moglie, ha percorso le vie del centro incontrando tanti cittadini e prestandosi a numerosi selfie. Quindi in piazza Verdi, accanto al teatro Massimo, è salito sul palco per rivolgere un saluto ai suoi elettori, invitandoli a non disertare le urne.

"Per impedire un governo Renzi-Berlusconi, per non consegnare alla destra o ai 5 stelle il paese non c'è che da votare Liberi e Uguali, un voto che è un argine alla destra, ai populismi, un voto che crea il futuro della sinistra e del centro-sinistra in Italia".

Su quelle che saranno le alleanze post voto, la seconda carica dello Stato ha spiegato:

"Il Movimento cinque stelle ha dei temi che sono assolutamente incompatibili con quelli di Leu, come quello dell'immigrazione, quello dell'Europa, l'euro, sui diritti civili, quindi non si possono trovare delle coincidenze, dei punti di contatto".

"Sul governo di scopo, noi intanto nessun governo con la destra. Se non c'è una maggioranza, noi siamo pronti a sederci a un tavolo per fare una legge elettorale che possa far tornare al voto gli elettori", ha concluso.