Israele, Netanyahu interrogato per nuovi casi di corruzione

Gerusalemme, (askanews) - La polizia israeliana è giunta a casa del premier Benjamin Netanyahu, intorno alle 8 del mattino italiane, per interrogarlo su due presunti casi di corruzione, insieme alla moglie Sara.

Secondo i media, le autorità cercheranno di appurare se il premier e la moglie abbiano cercato di conquistarsi il favore di Shaul Elovitch, principale azionista di Bezeq, il più grande gruppo di telecomunicazioni di Israele, per ottenere una copertura favorevole da parte del sito di informazioni Walla, posseduto da Elovitch, in cambio di favori del governo al gruppo, per centinaia di milioni di dollari.

Sempre secondo i media, Netanyahu dovrebbe essere interrogato anche su un altro caso di corruzione riguardante la vendita da parte della Germania a Israele di tre sottomarini del colosso industriale ThyssenKrupp.