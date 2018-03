Neve e asfalto ghiacciato, chiusi tratti autostradali

Roma, (askanews) - Continua il freddo e il maltempo su gran parte del Centronord causando forti disagi alla viabilità. A causa delle basse temperature e della pioggia gelata con formazione di ghiaccio sulle strade dell'Emilia Romagna, Autostrade per l'Italia è stata costretta alla chiusura di alcuni tratti dell'A13, dell'A14 e dell'A1.

Le immagini mostrano le condizioni dell'A1, all'altezza di Parma. Si vedono lastroni di ghiaccio sull'asfalto e auto ferme, incolonnate. Tra i principali tratti interessati dalla chiusura, l'A1 Milano-Napoli tra Milano sud e Sasso Marconi in entrambe le direzioni, la A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Cattolica, la A13 Bologna-Padova tra bivio A14 e Ferrara Sud, la A21 Piacenza-Brescia, la A14 Diramazione di Ravenna e il Raccordo di Bologna Casalecchio.

Le nevicate continueranno a interessare le regioni settentrionali, ma tenderanno gradualmente a attenuarsi in serata e le temperature cominceranno a salire trasformando la neve in pioggia: problemi anche alla circolazione ferroviaria con treni sospesi sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia per il gelo che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni.