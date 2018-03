Renzi: premier? Pd ha squadra migliore poi decide Mattarella

Roma (askanews) - "Noi abbiamo messo in campo una squadra di grande livello poi tocca al presidente della Repubblica scegliere, ma la squadra del Pd oggi ha dei risultati da offrire e una visione per il futuro". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, a Rtl 102.5.

Per quanto riguarda il candidato premier del Pd, ha detto, "abbiamo fatto la scelta di mettere al centro il lavoro di squadra. Togliamo di mezzo me sennò si parla solo di me. Pensiamo che il lavoro di Paolo Gentiloni sia stato ottimo, Minniti, che ha fatto una svolta nel campo dell'immigrazione e della sicurezza, io penso che abbia lavorato molto bene e potrei continuare con Martina e Franceschini".