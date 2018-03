Milano aspetta il voto sotto la neve: sicurezza e lavoro

Milano, (askanews) - Sotto la neve, Milano attende il voto delle elezioni legislative in un freddo che non è solo climatico; poco l'entusiasmo, molta la fatica in un mercato di Bande Nere

"Qui speriamo che cambi qualcosa perchè finora siamo andati molto male. La classe media non esiste più, i poveri diventano più poveri, i ricchi diventano più ricchi e non c'è giustizia sociale" dice un cittadino al mercato.

"Innazitutto più lavoro, poi più sicurezza soprattutto per gli anziani, perché io sono anziano, e devo guardarmi da tutte le parti" dice un altro.

"Secondo me rimane tutto uguale perché alla fine resta lo stesso schieramento; vince il centrodestra, che praticamente è uguale al centrosinistra" dice un terzo.