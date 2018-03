Napoli, operazione al quartiere Sanità contro il clan Vastarella

Napoli, (askanews) - La Polizia ha lanciato una vasta operazione al quartiere Sanità di Napoli, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, finalizzata all'arresto di promotori e affiliati del clan Vastarella ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, ricettazione, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma e minaccia.

Sono 18 i destinatari delle misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato. Il clan Vastarella negli ultimi anni ha affermato la sua leadership nel quartiere Sanità, ricorrendo frequentemente all uso della forza e ha costretto all allontanamento fisico dalle proprie abitazioni i soggetti ritenuti affiliati alle organizzazioni criminali rivali. Si è reso protagonista, spiega un comunicato della polizia, di scorribande armate all interno del popoloso quartiere napoletano, in ogni ora del giorno e della notte.