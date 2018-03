Slovacchia: i funerali di Kuciak. Rilasciati tutti gli italiani

Bratislava, (askanews) - La Slovacchia dà l'addio a Jan Kuciak, il 27enne giornalista ucciso in casa assieme alla fidanzata Martina Kusnirova; la cerimonia nella cittadina di Stiavnik, vicino al confine con la Repubblica Ceca. Il paese piange il brutale assassinio del giovane che stava conducendo un'inchiesta scottante sulle collusioni del potere politico con la criminalità organizzata e in particolare con la 'ndrangheta.

E intanto sono stati tutti rilasciati i sette italiani che erano stati arrestati giovedì nell'ambito delle indagini. Dopo 48 ore di detenzione sono scaduti i termini della custodia; in questo lasso di tempo la polizia ha cercato le prove necessarie per un atto d'accusa, a quanto pare senza trovarle.

Le indagini sulle connessioni fra politica e 'ndrangheta proseguono sia in Slovacchia che in Italia. Bratislava venerdì ha tenuto una seconda gigantesca manifestazione davanti ai palazzi del potere; decine di migliaia di persone hanno chiesto giustizia per i due giovani uccisi scandendo slogan come "fermate la mafia politica".

Proprio al centro delle polemiche il premier Robert Fico che in passato ha usato termini incendiari nei confronti della categoria dei giornalisti: sporche prostitute antipatriottiche, stupide iene, viscide serpi. Dopo l'omicidio di Kuciak il premier ha promesso di tutelare la libertà di stampa.