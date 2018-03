Di Maio: occasione storica per risolvere problemi irrisolti

Roma (askanews) - "E' un risultato che riguarda i grandi temi irrisolti della nazione. Il risultato delle elezioni del 4 marzo riguarda temi, non ideologie. I cittadini hanno votato il programma del Movimento delle Stelle. Ci sono delle questioni come la povertà e i tagli agli sprechi, l'immigrazione e la sicurezza, il lavoro, le tasse e lo sviluppo economico per le imprese. Questi temi si devono affrontare. E abbiamo l'occasione storica per realizzare delle soluzioni a questi problemi": lo ha detto Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con cui il candidato premier M5s ha commentato il risultato del voto.