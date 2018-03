Elezioni, Macron: l'Italia soffre della pressione migratoria

Parigi, (askanews) - I risultati elettorali italiani sono anche una risposta alla crisi migratoria, lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron da Parigi, nel corso di un punto stampa a fianco del premier del Quebec, Philippe Couillard. "Rilevo che nel mondo in cui viviamo si possono difendere delle belle idee ma non è possibile difenderle astraendosi dalla brutalità del contesto. Oggi l'Italia ha innegabilmente sofferto della pressione a cui è sottoposta da mesi e mesi in un contesto di forte pressione migratoria. Dobbiamo tenerlo presente anche per quello che ci riguarda" ha detto Macron.