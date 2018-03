Femen in topless contesta Berlusconi: "Time's Up... Sei scaduto"

Roma, (askanews) - Silvio Berlusconi è stato contestato a Milano mentre stava per votare.

Un'attivista Femen, quando lo ha visto avvicinarsi al tavolo per consegnare il documento e la scheda elettorale, è salita in piedi in topless e gli ha urlato contro "Berlusconi Time's Up"... Poi, anche in italiano, "Berlusconi, sei scaduto", prima di essere portata via.