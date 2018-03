La stampa europea punta sull'ingovernabilità in Italia

Roma, (askanews) - La stampa internazionale punta il dito sull'ingovernabilità italiana in base ai risultati elettorali. "Nessun risultato chiaro si profila" titola in Francia LE FIGARO. Uguale analisi su LE MONDE, che però aggiunge "fanno il pieno di partiti anti europeisti". Per lo svizzero LE TEMPS, le elezioni italiane non sono la prima notizia ma l'analisi è la stessa: Cinque Stelle e Lega fanno il pieno.

Gli Oscar dominano la prima pagina di EL PAIS in Spagna ma sull'Italia titola "Le forze radicali crescono in un panorama senza maggioranza chiara. Il PD intraprende una difficile traversata".

In Germania DIE WELT titola sulla nuova stella della politica italiana: Luigi di Maio ha travolto l'establishment politico italiano.

Mentre in Gran Bretagna anche il Guardian titola sugli Oscar e sull'Italia scrive "gli elettori abbandonano il centro e cavalcano l'ondata populista".

E il New York Times riassume: il voto dà un grande impulso all'estrema destra e ai populisti. Non c'è un chiaro vincitore ma il risultato più probabile sarà un governo decisamente meno impegnato nel progetto dell'Europa unita.