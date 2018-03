Merkel: il governo partirà a brevissimo, con me come cancelliera

Berlino, (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha promesso che il suo prossimo governo si metterà subito al lavoro, concentrandosi sulle sfide che insidiano l'Ue. La leader tedesca, se come da programma eletta, sarà cancelliera per la quarta volta.

"Ora è bene ed è importante che i lavori del governo inizino in un paio di giorni. Perché abbiamo, con il nostro accordo di coalizione, un libro pieno di piani e compiti che vogliamo realizzare, con un occhio su ciò che la gente in Germania, a ragione, si aspetta da un governo capace di agire".

"Ciò significa che è importante che il governo inizi a lavorare nel più breve tempo possibile, con me come cancelliera. Spero di essere eletta, posso e voglio fare del mio meglio per garantire che questo governo lavori per il popolo tedesco. Grazie molte", ha sottolineato Angie concedendosi un sorriso.