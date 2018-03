Morte Davide Astori, giovedì i funerali a Firenze

Firenze (askanews) - Si svolgeranno giovedì 8 marzo nella Basilica di Santa Croce a Firenze i funerali di Davide Astori. Il Capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nella camera di un albergo a Udine domenica 4 marzo dove si trovava in ritiro con i compagni di squadra prima del match di serie A con l'Udinese, che poi è stato annullato.

Sotto choc e incredulo l'intero mondo del calcio, per l'improvvisa morte del calciatore che aveva solo 31 anni. Centinaia i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e tifosi trasmessi via Twitter e Facebook. Appresa la notizia, i sostenitori della Fiorentina si sono radunati allo stadio di Firenze - come testimoniano le immagini postate dai canali social della Fiorentina che ha reso un video omaggio in memoria di Astori - in segno di lutto e di vicinanza con la famiglia di Astori, che lascia la sua compagna e una figlia di due anni.

La procura di Udine ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, a carico di ignoti. L'autopsia verrà eseguita martedì 6 marzo, per dare un perchè a una morte che ha lasciato tutti sconvolti. Mercoledì a Coverciano sarà allestita la camera ardente.