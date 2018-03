Oscar a "Chiamami col tuo nome" per la sceneggiatura di Ivory

Los Angeles, (askanews) - Un premio a "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino dalla notte degli Oscar: il film del regista palermitano ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale, quella realizzata da James Ivory dal romanzo omonimo dello statunitense André Aciman.

"Sono felice che la gente abbia capito che è un film sulla capacità di capirsi, di amare e farsi amare invece di cercare di dominare l'altro" ha detto il regista. "Si tratta di questo, come diventare migliori parlandosi".

Il film era candidato anche alla statuetta per la migliore pellicola, vinta invece da "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro. Ma per Guadagnino essere in lista è già uno straordinario successo.

"Se vincessimo" aveva detto arrivando "saremmo riconosciuti al più alto livello ma già lo siamo stati in realtà, sono contento così."