Oscar, vince "La forma dell'acqua". Premio al film di Guadagnino

Roma, (askanews) - "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro trionfa agli Oscar con 4 statuette, tra cui quella più prestigiosa, per il miglior film. Il regista messicano che si presentava con 13 nomination, ha conquistato anche il premio per la regia, per la colonna sonora originale e per la scenografia.

Ma la 90esima edizione dei premi dell'Academy sarà ricordata anche per un Oscar all'Italia. "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, in lizza per 4 premi, ha vinto per la miglior sceneggiatura non originale di James Ivory. Una grande soddisfazione per lui, che a 89 anni, è il più anziano ad aver mai ricevuto un Oscar.

Come miglior attrice protagonista ha vinto Frances McDormand per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", come miglior attore, invece, Gary Oldman per "L'ora più buia". Mentre come migliori attori non protagonisti, la statuetta è andata a Sam Rockwell, sempre per "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e ad Allison Janney per "Io, Tonya"

"Dunkirk" di Christopher Nolan, si è aggiudicato tre Oscar minori, per il sonoro, il montaggio e il montaggio sonoro, e "Blade Runner 2049" quelli per gli effetti speciali e la fotografia.

Il cartoon "Coco", oltre alla categoria miglior film d'animazione, ha vinto anche per la miglior canzone. Miglior film straniero il cileno "Una donna fantastica" di Sebasti n Lelio.