Salvini: centrodestra squadra più vicina alla maggioranza

Milano (askanews) - "La squadra a cui mancano meno numeri per arrivare a essere maggioranza alla Camera e al Senato è il centrodestra. Lavoreremo a seggi chiusi perché la squadra che è più vicina a essere maggioranza, arrivi a essere maggioranza, con coloro che eventualmente non fanno parte di questa squadra, ma ne condivideranno il programma".

Matteo Salvini ha parlato così in conferenza stampa in via Bellerio all'indomani delle elezioni politiche che hanno visto un grande risultato della Lega, primo partito del centrodestra.

"Se l'accordo era quello che all'interno della stessa squadra la competizione prevedeva che chi avesse preso un voto in più avrebbe avuto l'onore e l'onere di farsi carico di tirare questo splendido Paese fuori dalle sabbie mobili - ha aggiunto Salvini - la nostra squadra è pronta".

"Sceglierà il Presidente della Repubblica il presidente del Consiglio, con i numeri più vicini alla realtà - ha concluso Salvini -. Non ho mandato liste di ministri via mail e non do suggerimenti. Attendiamo forti di un risultato che nessuno avrebbe pronosticato".