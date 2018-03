Salvini: mio impegno a governare con coalizione di centrodestra

Milano, (askanews) - "Io sono uso mantenere la parola data. Questo impegno prevede una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e dovere di governare i prossimi anni. Ho letto tante analisi bizzarre su coalizioni strane. Io prima del voto ho detto che da presidente del consiglio avrei ascoltato tutti e parlato con tutti ma ovviamente la squadra con cui lavorare è il centrodestra". Lo ha detto Matteo Salvini, leader del Carroccio, in conferenza stampa a Milano dopo i risultati elettorali. "Non siamo usi cambiare idea ogni quarto d'ora come altri", ha concluso.