Salvini: vittoria straordinaria, Lega è cresciuta più di tutti

Milano, (askanews) - "E' una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, di gioia, di responsabilità, perché milioni di italiani ci hanno chiesto di prendere per mano questo Paese, di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza decisi a norma di legge da Renzi e da Bruxelles. Lo vedo come un voto di futuro". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Milano.

"Ringrazio la Lega - ha aggiunto - che ha scelto di crescere, di unire. Ringrazio chi mi è stato vicino, la squadra, i miei bimbi che sono a scuola e che hanno visto poco il papà. Ringrazio i giornalisti obiettivi, pochi, ringrazio il popolo della Rete. Questa è una vittoria anche dell'informazione libera".

"Ringrazio - ha proseguito - perché la Lega è il movimento politico che è cresciuto più di tutti, compreso i Cinque stelle, che sono primi evidentemente, e ai quali faccio i miei complimenti. Ma la Lega è passata dal 4 al 18 per cento".