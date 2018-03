A 100 giorni dai Mondiali 2018 sfida di palleggio per campioni

Mosca (askanews) - A 100 giorni ai Mondiali in Russia parte la sfida di palleggio. E' già diventato virale il video della Fifa in cui Putin e Infantino palleggiano al Cremlino. Non solo il presidente russo e quello della Fifa, a darsi battaglia anche tanti campioni del mondo del pallone come Maradona e Pelè.

Nella clip promozionale che si intitola "Alcune persone semplicemente non riescono ad aspettare per il più grande spettacolo sulla faccia della Terra" si vedono campioni dai 4 angoli della terra che arrivano fino a 100 palleggi, l'ultimo un colpo di testa spetta proprio a Putin.