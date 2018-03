Bmw a Ginevra con X4 e X2, prototipo M8 e i8 Roadster

Ginevra, (askanews) - Bmw si impone al motorshow di Ginevra con anteprime mondiali e novità in tutti i comparti che più la caratterizzano. A partire dal mondo dei suv X con X4 e X2, che rappresentano già oggi un auto su tre vendute da Bmw a livello globale. In particolare i nuovi modelli declinano alla perfezione la razionalità dei Suv con linee tipiche e filanti delle coupè. Fra le sportive caratterizzate dalla lettera M, spicca il bellissimo prototipo della M8 Grand Coupè, un auto che fa intravedere quello che sarà la nuova declinazione delle serie 8 che sarà lanciata sul mercato italiano alla fine dell anno. Infine sul fronte dell'ibrido caratterizzato dalla lettera i con la rinnovata i8 Coupé con nuova tecnologia, connettività e batterie che permettono di avere un range di oltre il 50% superiore in modalità full electric e l'attesissima i8 roadster che offre la possibilità di guidare l'auto del futuro in versione open. Modelli, come ha spiegato il presidente e Ad di Bmw Italia, Sergio Solero, dal grande fascino e dal design accattivante che confermano il ruolo di primo piano della casa automobilistica bavarese in tutti i comparti più di tendenza del momento.