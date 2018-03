Champions, Zidane (Real Madrid): con il Psg ci sarà da soffrire

Parigi (askanews) "Ci sarà da soffrire": Zinedine Zidane è pronto per il match contro il Paris Saint Germain, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata finì 3 a 1 per il suo Real Madrid, ma non sarà facile al Parco dei Principi di Parigi: "La sola cosa a cui dobbiamo pensare è fare la nostra gara - ha detto il tecnico dei Blancos - L'ambiente sarà surriscaldato come capita ogni volta che qualcuno affronta il Real Madrid". "Dobbiamo fare un buon match. Ci sarà da soffrire. Soffrire, sì, ma anche giocare a calcio".

Dal canto suo il tecnico del Psg Emery sa che la sua squadra è chiamata all'impresa. Non sarà cosa da poco ribaltare il risultato contro i campioni d'Europa in carica. Senza poter contare nemmeno sull'inforunato Neymar. "Voglio giocare con i migliori giocatori. E spero che anche il Real Madrid faccia lo stesso perchè son convinto che la nostra squadra sia in grado di vincere contro i migliori". "Sarà importante giocare con la testa e con il cuore. Ma soprattutto sarà importante il cuore", ha concluso Emery.