Elezioni, Marchionne: zero preoccupazioni per governo dell'Italia

Roma, (askanews) - "Zero preoccupazioni". Così L'amministratore delegato di Fca

Sergio Marchionne dal Salone auto di Ginevra commenta il risultando elettorale e risponde alla domanda sulla possibilità di un lungo periodo senza un governo per l'Italia nella fase di incertezza con la mancanza di una maggioranza.

"Non abbiamo scelta - dice - ma la macchina continua a funzionare, rimane un governo in carica fino a quando non arriva il prossimo. Io da quello che capisco delle regole il governo continua, Gentiloni rimane in carica finché non arriva il prossimo".

"Il governo di Gentiloni è operativo. Accenderanno la luce la mattina, i rubinetti funzioneranno, l'immondizia verrà raccolta. Funziona tutto". Quindi "zero preoccupazioni" ha concluso Marchionne.