Festa della donna, solidarietà di 7mila donne turche alle siriane

Istanbul (askanews) - Oltre 7mila donne, principalmente turche ma anche provenienti dal altri Paesi del mondo, sono partite da Istanbul in Turchia a bordo di 150 pullman per recarsi al confine con la Siria. Obiettivo: dimostrare, in occasione della Festa della donna dell'8 marzo, la propria solidarietà e sostenere la causa delle donne siriane, oppresse dal regime.