Ford a Ginevra con erede mitica Mustang Bullit e suv Edge

Ginevra, (askanews) - Ford guarda al futuro senza dimenticarsi del proprio glorioso passato, riproponendo al Salone di Ginevra la mitica versione Bullit della Mustang, resa celebre dall'omonimo film con Steve McQueen. La vettura, come ha spiegato il direttore comunicazione di Ford Italia Marco Alù Saffi, è stata riproposta riprendendo l originale colorazione verde scuro, ed è dotata del poderoso 5.0 V8 con 460 cv con cambio rigorosamente manuale. Grande attenzione poi per i grandi successi Ka+ Active, Fiesta Active e Kuga. Occhi puntati poi sulla nuova versione del Suv full size Edge, al debutto europeo con un nuovo motore turbodiesel, a dimostrazione che su certi segmenti di vetture è ancora un punto di riferimento. Imponenti poi gli investimenti, 11 miliardi di dollari al 2022 per l elettrificazioni dei propri modelli di punta anche se l obiettivo di Ford rimane quello di lanciari i modelli ibridi o full electric sul mercato solo quando tencologia, infrastrutture e prezzi permetteranno di presentare offerte davvero competitive