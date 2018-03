Il salone dell'auto al via a Ginevra, Ferrari lancia la 488 Pista

Ginevra, (askanews) - Al Palexpo di Ginevra l'88esima edizione del salone dell'auto mette in scena le ultime novità di tecnologia e design; tra i protagonisti la Ferrari che presenta la nuova 488 Pista, con il motore V8 più potente della storia del Cavallino Rampante.

Il motor show apre al pubblico l'8 marzo, dopo i due giorni dedicati alla stampa. Anche quest'anno sono circa 180 gli espositori, con 900 modelli in mostra e oltre 110 anteprime europee e mondiali.

La casa automobilistica di Maranello lancia la sua nuova supercar, che rispetto alle precedenti serie speciali si distingue per la sportività e per il transfer di tecnologie dal mondo delle corse. Per il gruppo Fca invece è previsto il debutto europeo delle nuove Jeep Wrangler e Cherokee, e la Fiat farà la sua parte con la Tipo nell'allestimento sportivo S-Design.

Dalla Germania la Mercedes arriva con l'ultima generazione della Classe A e il restyling della Classe C, mentre la Bmw svela la nuova X4. I francesi della Citroen rispondono con la nuova C4 Cactus e la Peugeot rinnova la sua berlina 508 con linee da coupè. Dagli Stati Uniti poi la Ford porta la Ka+ Active, la city car in versione crossover.

Arrivano anche la Range Rover con la Sv Coupè e la Jaguar con la sua prima elettrica I-Pace. C'è una sportiva anche per la Toyota, che alza il sipario sul prototipo che anticipa la nuova Supra. L'altra giapponese Mazda punta invece sulla sua ammiraglia, la Mazda6. E tra le macchine da sogno ci sono anche la Aston Martin Vantage e la McLaren Senna. Per i 700mila visitatori attesi negli 11 giorni del salone lo spettacolo è garantito.