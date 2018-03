Mitsubishi a Ginevra: e-Evolution con intelligenza artificiale

Ginevra, (askanews) - Mitsubishi sbarca al motor show di Ginevra con un prototipo che ha catturato l'attenzione di molti visitatori: la concept e-Evolution. Caratterizzata da linee avveniristiche e taglienti la e-Evolution raccoglie il meglio della tecnologia del marchio giapponese: propulsione green, guida autonoma e connettività abbinata all intelligenza artificiale, capace di leggere nel pensiero il guidatore e assecondarlo in alcune manovre. Una tecnologia che sembra proiettarci lontano nel futuro, ma che invece, come ha spiegato il direttore generale di Mitsubishi Italia, Moreno Seveso, è a portata di mano e potrebbe essere trasferita sul mercato già nei prossimi 5 anni. Altre novità di casa Mitsubishi esposte a Ginevra, la Eclipse Cross e la Outlander plug in Phev.