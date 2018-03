Motori, la Volvo Xc40 è la nuova auto dell'anno 2018

Milano, 6 mar. (askanews) - È il Suv Volvo Xc40 l'auto vincitrice del premio "Auto dell'Anno 2018", il prestigioso riconoscimento che, per la settima volta consecutiva, è stato assegnato alla vigilia dell'apertura del Salone dell'Auto di Ginevra. La giuria composta da 60 membri, tra cui sei italiani, rappresentanti di 23 Paesi europei e presieduta da Rank Janssen, giornalista di Stern, ha assegnato alla Xc40 325 punti, apprezzandone le caratteristiche di guidabilità e design e quelle di sicurezza e multimedialità; con telecamere a 360 gradi, City Safety e dispositivo di guida assistita che in autostrada mantiene corsia, velocità di crociera e distanza dagli altri veicoli.

"Si tratta naturalmente di un grande riconoscimento per tutti noi dell'azienda, sono certo che saranno tutti orgogliosi come lo sono io oggi - ha dichiarato Hakan Samuelson, Ceo di Volvo - penso che sia molto importante, è un segno di apprezzamento per tutti i dipendenti che hanno lavorato su questa vettura per molti anni".

Delle 37 candidate iniziali si è arrivati a una short list composta da 7 vetture: oltre alla Volvo XC40, nell'ordine si sono piazzate la Seat Ibiza con 242 punti, la BMW Serie 5 con 226, la Kia Stinger con 204, la Citroen C3 Aircross con 171, l' Audi A8 con 169 e l'italiana Alfa Romeo Stelvio che ha sorpreso, in negativo, per il suo ultimo posto in classifica con soli 163 punti.

Nel 2017 ad aggiudicarsi il premio era stato un altro Suv compatto, la Peugeot 3008 con 319 punti.