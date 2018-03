Nissan a Ginevra con nuova Leaf e prototipo B2V IMx Kuro

Ginevra, (askanews) Salone di Ginevra all'insegna di mobilità elettrica, guida autonoma e connettività del futuro per Nissan. Ad attirare la curiosità dei visitatori, come ha spiegato l'Ad di Nissan Italia Bruno Mattucci il prototipo IMx Kuro capace grazie a uno speciale caschetto di implementare la connettività brain to vehicle (B2V), cioè la capacità del veicolo di anticipare le mosse del guidatore, con notevoli passi avanti in termini di sicurezza, oltre a gestire il comfort dei passeggeri, regolando ad esempio la climatizzazione. Tecnologie futuristiche, ma che assicura Mattucci potrebbero essere sul mercato già fra 5 anni. Altra star dello stand Nissan, il nuovo modello full electric della Leaf che a breve sarà nei concessionari italiani e che garantisce un autonomia di quasi 400 km grazie a una batteria 40 Kw. In evidenza anche la vettura elettrica per il Campionato di Formula E, con l anteprima mondiale del concept della livrea.