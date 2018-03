Scontri ultras Vicenza-Padova, le immagini della guerriglia

Vicenza (askanews) - La Polizia di Stato sta effettuando decine di perquisizioni nei confronti di gruppi di ultras padovani coinvolti negli scontri dello scorso 27 gennaio, in occasione dell'incontro di calcio Vicenza-Padova. In quell'occasione, data in cui ricorreva la "Giornata della Memoria", rimasero feriti anche alcuni agenti delle forze dell ordine. Ecco le immagini degli scontri fuori dallo stadio di Vicenza.