Berlusconi: felice per Salvini, io leader Fi e garante coalizione

Milano (askanews) - "Nel rispetto verso gli alleati, nel rispetto dei patti intercorsi, rimango il leader di Forza Italia, sarò il regista del centrodestra, sarò il garante della compattezza della coalizione". Lo dice Silvio Berlusconi in un videomessaggio pubblicato su Facebook. "Sono felice per Matteo Salvini, sono felice per la Lega, con cui siamo stati al governo per tanti anni e siamo al governo, bene, in tante regioni".

"Ora sta al capo dello Stato di assumere una decisione: noi contiamo sul suo equilibrio e la sua saggezza", ha detto il leader di Forza Italia nel videomessaggio su Facebook.