Jaguar a Ginevra con full electric I-Pace e Range Sv Coupé

Ginevra, (askanews) - Atteso debutto al Salone dell'Auto di Ginevra per la prima Jaguar a zero emissioni: la I-Pace, un crossover dal design riuscito e accattivante e ad alto tasso di tecnologia, con due motori elettrici da 400 cv che garantisco una autonomia di quasi 500 km grazie a una batteri da 90 Kw. Un nuovo modo di vivere l esperienza a bordo dello storico marchio del giaguaro come ha spiegato, Lidia Dainelli direttore relazioni esterne Jaguar Land Rover, con particolare attenzione rivolta all abitabilità con un ampio e spazioso abitocolo, oltre a due vani bagagli capienti grazie all assenza di motori, all assistenza alla guida e alla tecnologia di bordo con sistemi di infotainment all avanguardia. Altra novità portata a Ginevra del gruppo Jaguar Land Rover, è la Range Rover Sv Coupè, la versione due porte del mitico Range per celebrare il 70esimo anniversario del marchio. La Range Sv Coupé è stat realizzata dalla divisione Special Vehicle Operations e sarà prodotta in serie limitata.