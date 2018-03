La Russa: nuove elezioni meglio di qualunque pateracchio

Milano, (askanews) - "Personalmente mentre noi siamo convinti che piuttosto che qualunque pateracchio le elezioni sono l'unica soluzione, conoscendo il Parlamento se vuoi una mia opinione, non desiderio ma opinione, fino alle Europee io trovo più probabile che la legislatura prosegua. Il prossimo appuntamento sono le Europee, fra un anno e quello probabilmente sarà un momento di verifica. Questa è un'impressione dal punto di vista dell'esperienza. Noi abbiamo detto chiaro che non abbiamo nessuna intenzione di appoggiare un governo che esca dal perimetro del centrodestra". Lo ha detto il cofondatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa in una conferenza stampa a Milano.

"Al presidente della Repubblica - ha aggiunto La Russa - quando andremo a esprimere la nostra opinione sull'incarico che lui autonomamente dovrà scegliere di dare, diremo che il nostro candidato è Matteo Salvini.

2.13