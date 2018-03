"Per sempre con noi Asto", straziante video della Viola ad Astori

Roma, (askanews) - Il commovente video tributo per Davide Astori, il capitano della Fiorentina, morto domenica 4 marzo a soli 31 anni, nel sonno, per 'bradiaritmia': il cuore ha rallentato fino a fermarsi; non si sa ancora perché. "Per sempre con noi Asto" è il titolo del video pubblicato sul canale social della società viola, con il toccante sottofondo musicale di Jovanotti, la canzone "Terra degli uomini".