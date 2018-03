Renault a Ginevra con due nuove versioni del mito Alpine

Ginevra, (askanews) - Alpine, marchio sportivo per eccellenza di Renault, protagonista al Salone di Ginevra con due nuove versione la Pure e la Legend, con nuovi livelli di allestimento e di finiture. A rendere unica la vettura, raccontata dal direttore comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti, la posizione del motore posteriore e centrale da 250 cv, trazione rigorosamente posteriore e cambio sequenziale a 7 rapporti. Immancabile poi versione da pista per un marchio che ha fatto la storia dei rally e di competizioni come la 24 ore di Le Mans.