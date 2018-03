Renault porta a Ginevra il taxi del futuro a guida autonoma

Ginevra, (askanews) -Renault presente in forze al motorshow di Ginevra con una stand che ha messo in mostra il meglio del gruppo automobilistico francese. Ad attirare l'attenzione del pubblico il concept di taxi Ez-Go per la mobilità urbana del futuro come si evince dalle pensiline da cui lo si può prenotare, dallo spazioso abitacolo in grado di ospitare più persone, dalle ampie vetrate per ammirare le attrazione turistiche e dalla facilità di accesso che permette anche l'ingresso con carrozzine grazie all'ampia apertura dell'unico portellone fino a un altezza di 1,8 metri. L'Ez-Go, come ha spiegato il direzione comunicazione di Renault Italia, Francesco Fontana Giusti, è dotato di motore full electric, di guida completamente autonoma e di connettività evoluta in grado di presentare ed elencare ai passeggeri gli eventi principali in corso in città. L'Ez-Go è l'evoluzione per il trasporto urbano collettivo del veicolo a guida autonoma Symbioz destinato ai privati e presentato a Francoforte lo scorso anno e sul mercato a partire dal 2023.