Ritratti di donne: capitana d'industria in Nigeria

Lagos, (askanews) - Ritratti di donne che fanno mestieri 'da uomini': Amy Jadesimi, Ad di Ladol,

compagnia petrolifera in Nigeria. "Io volevo un lavoro che creasse qualcosa e adesso ho un lavoro che crea infrastrutture e posti di lavoro. La sfida più grande come donna nel mio lavoro è l'interazione con tante persone diverse e il fatto di dover esercitare la mia autorità, nella maggior parte delle situazioni, anche se spesso sono l'unica donna nella stanza. Credo che la disparità salariale sia endemica in Nigeria come nel resto nel mondo. E succede perché non ci sono abbastanza compagnie che capiscano che potrebbero migliorare i loro profitti di molto, fino al 42% in più, se avessero più donne dirigenti; e quindi che dovrebbero investire di più e garantire che le donne abbiamo pari stipendi".