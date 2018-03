Ritratti di donne: la prima sarta nella prestigiosa Savile Row

Londra, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', la storia di

Kathryn Sargen, la prima sarta nella prestigiosa Savile Row a Londra. "Ho dovuto dimostrare che volevo davvero fare questo mestiere, che avevo questa passione. Ho fatto tante domande, ero circondata da grandi maestri nei loro laboratori, ho dovuto solo assorbire tutto. Io credo che se una cosa ti piace tanto, se hai una grande passione, è difficile tenersene alla larga. E io spero davvero che loro mi 'abbraccino' così come io ho fatto con loro e con la loro tradizione sartoriale. Mi è capitato un paio di volte che la gente fosse sorpresa di vedermi, non ho il volto del sarto uomo a cui sono abituati. Ma in generale, una volta che inizi a parlare del prezzo e a lavorare, i clienti capiscono che stai facendo sul serio e alla fine ti danno fiducia".