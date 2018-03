Ritratti di donne: le vigili del fuoco a Smirne

Smirne, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', le storia di

Devrim Ozdemir e Hulya Ercan, vigili del fuoco a Smirne.

"A volte devo affrontare delle difficoltà, ci sono stati momenti duri, per esempio in alcuni interventi che hanno richiesto un grande sforzo psicofisico. E' molto faticoso portare tutto l'equipaggiamento ma a parte questo non ho mai avuto problemi" dicono. "Abbiamo lo stesso salario degli uomini, guadagnamo gli stessi soldi, non ci sono diseguaglianze. Per me questo è molto importante. Avremmo potuto guadagnare di meno e invece no, abbiamo lo stesso salario". "Quando ero bambina e poi al liceo ero molto interessata ai computer e all'ingegneria, non mi passava neanche per la testa di fare il vigile del fuoco. Ho però sempre voluto fare un lavoro diverso che mi facesse muovere e che sorprendesse la gente. Quando si è presentata l'occasione di fare il vigile del fuoco mi ci sono buttata senza pensarci, amo veramente questo lavoro". "Dobbiamo fare molta più fatica fisica dei nostri colleghi maschi, ma questo non mi ha mai spaventato, non ho paura".