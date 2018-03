Ritratti di donne: pilota di elicotteri a Timbuktu

Timbuktu, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', la storia di

Sandra Hernandez pilota di elicotteri da combattimento a Timbuktu.

"Mi chiamo Sandra Noemy Hernandez Vega e sono un capitano della forza aerea del Salvador. Sono un pilota della squadra aerea delle Nazioni Unite Minusma. Forse la difficoltà più grande è allontanarsi dalla famiglia. Ad esempio io ho una bambina di otto anni, l'ho lasciata con i miei genitori e staremo lontane per circa 12 mesi. Però ci sentiamo continuamente e sono molto tranquilla. Ma credo che la separazione sia la cosa più difficile che ho affrontato.

Perché esista davvero una parità di genere in questa professione c'è bisogno che i nostri capi vedano il lavoro delle donne e degli uomini allo stesso modo, che non trovino differenze, che valorizzino il lavoro senza fare caso al genere. In questo momento io lavoro nel contingente del Salvador, sono già 18 anni che le donne sono entrate a far parte delle forze armate, abbiamo lavorato perchè le soldatesse possano lavorare con persone professionali che accettino il lavoro delle donne allo stesso modo di quello degli uomini".