Ritratti di donne: un arbitro a Buenos Aires

Buenos Aires, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri "da uomini", la storia di Estela Alvarez de Olivera, arbitro di calcio a Buenos Aires.

"Da bambina volevo giocare a calcio con i miei fratelli e diventare calciatrice, ora sono arbitro e mi piace molto - ha raccontato - Una delle sfide che noi donne dobbiamo affrontare è che non abbiamo ancora l'appoggio della società, come la hanno gli uomini. Spero che prima o poi la società accetti il calcio femminile e lo appoggi come fa con quello maschile".

"Spero davvero che un giorno il calcio femminile sia pagato come quello maschile, sia per le giocatrici che per le arbitro", si è augurata.