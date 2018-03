Ritratti di donne: una autista di matatu in Kenya

Nairobi, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', la storia di

Annastancia Wainaina, autista di matatu, i bus del Kenya.

"I miei professori mi chiedevano cosa volevo fare da grande, io dicevo il medico. Ma non ha funzionato, allora guido i matatu. Ci sono molte sfide da affrontare: la polizia, i vigili urbani, i passeggeri, i proprietari dei matatu, e poi la strada: il traffico, eccetera. Ma devo guadagnarmi la vita. In tutto il Kenya vige lo stesso sistema di tariffe per tutti i matatu, l'autista guadagna 1500 scellini (12 euro) e il secondo pilota 1000 scellini. Tutti guadagnano lo stesso.

Spero che il governo continui a sostenere le donne perché siano completamente accettate nella società, perché molti non accettano che le donne si avventurino a fare lavori considerati da uomini".