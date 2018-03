Ritratti di donne: una macellaia a Lansdowne, Pennsylvania

Roma, 5 mar. (askanews) -

Lansdowne, (askanews) - 8 marzo 2018: per i ritratti di donne nel mondo che fanno mestieri 'da uomini', la storia di

Heather Marold Thomason, macellaia a Lansdowne, Pennsylvania. "Da piccola ho studiato per diventare una ballerina professionista, ho studiato balletto, danza moderna e le principali tecniche di danza classica e l'ho fatto fino al college, poi sono diventata una grafica e quello è stato il mio primo lavoro per circa dieci anni, fino a quando ho iniziato a interessarmi di prodotti locali. Volevo trovare un modo per supportare gli allevatori e ho deciso così di diventare macellaia".

"Quando mi preparavo e iniziavo a entrare nel mestiere ero l'unica donna in mezzo a tanti uomini, ma ora che ricopro una posizione di leadership lavoro con tante donne, le donne vengono da me, la nostra azienda attrae le donne che vogliono imparare l'arte della macelleria quindi adesso siamo pronti ad assumere e a aumentare il personale; noi tendiamo a prendere un numero maggiore di donne tra tutti quelli che fanno domanda, molte volte le donne sono migliori nel lavoro".