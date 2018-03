Subaru porta a Ginevra il concept Viziv e restyling Outback

Ginevra (askanews) - Il concept station wagon di Subaru Viziv attira l'attenzione del pubblico del Salone dell'auto di Ginevra. Un concept, come ha spiegato Andrea Placani di Subaru, caratterizzato da linee solide e pulite che trasmettono un senso di affidabilità e sicurezza che è uno dei caratteri distintivi della casa coreana. Guardando invece ai modelli in produzione spicca il restyling della Outback con motorizzazioni benzina da 2.0 e 2.5 cc abbinabili all'alimentazione a gpl e naturalmente con trazione integrale. Accattivante anche il crossover XV presentato recentemente e il Suv Forester, modello Subaru più venduto in Italia e l'ultimo ancora dipsonibile con motorizzazione diesel, in attesa dell'ibrido che arriverà probabilmente nel 2019.