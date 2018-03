A Parigi la Torre Eiffel illuminata per le donne

Roma, (askanews) - La Torre Eiffel a Parigi si è accesa alla vigilia per l'8 marzo in sostegno delle donne e del movimento francese #MaintenantOnAgit lanciato da attrici, personaggi dello spettacolo e associazioni per raccogliere fondi a sostegno delle donne vittime di violenze.

In tante si sono ritrovate per manifestare davanti al simbolo della città per eccellenza tutto illuminato, insieme alla ministra della Cultura Francoise Nyssen e alla sindaca di Parigi Anne Hidalgo.