Australia, festa allo Zoo di Perth, è nata una giraffa femmina

Roma, (askanews) - Grande festa allo Zoo di Perth in Australia, dove è nata una giraffa femmina. E' il primo esemplare a venire al mondo nel giardino zoologico dal 2012.

La giraffina è nata da mamma Kitoto, al primo parto, e da papà Armani, è in ottima saluta e viene allattata dalla madre.

"Il numero di giraffe in natura negli ultimi 30 anni è diminuito del 40% - spiega Simone Vitali, veterinaria dello Zoo - nelle pianure africane oggi ce ne sono meno di 80mila. Per questo la nascita di ogni giraffa anche all'interno di programmi di allevamento regionali come il nostro è davvero importante, e noi siamo orgogliosi di farne parte e dare il nostro contributo".