Festa della donna, #metoo: a Seoul centinaia di donne in piazza

Seoul (askanews) - In occasione della Giornata internazionale di lotta per i diritti delle donne, in concomitanza con l'8 marzo, Festa della donna, a Seoul in Corea del Sud, centinaia di donne hanno marciato con cartelli che riportavano le hashtag #metoo e #withyou in segno di soldiarietà alle donne vittime di violenza e abusi in tutto il mondo.