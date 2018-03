Il cantante Lionel Richie lascia le sue impronte a Hollywood

Roma, (askanews) - Lionel Richie ha lasciato le impronte di mani e piedi sull'Hollywood Boulevard di Los Angeles, davanti al celebre Chinese Theatre.

Il cantante statunitense 68enne, autore di successi come "Endless Love" e "All Night Long", ha posato insieme a Samuel L.Jackson, al produttore Brian Grazer e a Jimmy Kimmel, accorsi per festeggiarlo alla cerimonia, e insieme alle figlie Nicole, Sofia e Miles.

Nel 1986 Richie ha vinto anche un Oscar per il brano "Say You, Say Me", colonna sonora del film "Il sole a mezzanotte". "Non è una cosa che capita tutti i giorni" ha detto il cantante, "oggi si realizza un sogno che avevo fin da piccolo".